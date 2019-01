À la recherche d’un joueur pour densifier son milieu de terrain le Paris Saint-Germain n’a pas lésiné sur les moyens pour séduire Leandro Paredes (24 ans). Milieu offensif, doué techniquement, il se révèle sous la tunique de Boca Juniors. Rapidement transféré à l’AS Roma, il fait étal de son talent en prêt sans parvenir à s’imposer au sein du club italien. Dès lors, il cède aux approches du Zenit Saint-Petersbourg. La formation russe lui propose un salaire intéressant et pose 23 millions d’euros pour régler cette opération. Le projet mené par Roberto Mancini s’annonce vite excitant pour Leandro Paredes.

Très actif, le Zenit enrôle une véritable colonie argentine en un rien de temps. Rejoint par ses compatriotes Emiliano Rigoni, Matias Kranevitter, Emanuel Mammana et Sebastian Driussi, il se met rapidement en évidence. Repositionné en tant que sentinelle, il s’impose comme le meilleur joueur de championnat. Agressif sur l’homme, capable de casser les lignes et doué techniquement, il utilise avec perfection son profil de joueur complet. Toutefois, la situation au club devient peu à peu tendue et les résultats ne suivent plus. Pourtant, Leandro Paredes ne faiblit pas. Absent du mondial 2018, il effectue un début de saison de haute volée avec le Zenit et plusieurs clubs se renseignent.

Le Paris Saint-Germain a doublé Chelsea

A la recherche d’une sentinelle capable de prendre la suite de Thiago Motta, le Paris Saint-Germain coche rapidement le nom de Leandro Paredes. Toutefois, il n’est pas le premier choix des Franciliens qui hésitaient avec Julian Weigl (Borussia Dortmund), Frenkie de Jong (Ajax Amsterdam), Idrissa Gueye (Everton) et Abdoulaye Doucouré (Watford). L’AC Milan sous l’impulsion de Leonardo est également venu aux nouvelles, mais le prix annoncé - 50 millions d’euros - a refroidi la formation italienne. Finalement, Chelsea est passé à l’action en premier. Ne voulant pas rater cette opportunité, le Paris Saint-Germain a formulé une offre de 45 millions d’euros dans la foulée qui a fait craquer le Zenit, pour finalement s’entendre sur un transfert à hauteur de 47 M€

Les Franciliens ont finalement officialisé la venue de l’Argentin, qui a signé un contrat de quatre ans et demi, ce mardi et renforcent donc leur milieu de terrain pour la suite de la saison. Ils l’ont annoncé via un communiqué : « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de Leandro Daniel Paredes. Arrivé en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg, le milieu de terrain argentin a signé un contrat de quatre ans et demi avec le club de la capitale, jusqu’au 30 juin 2023, après avoir passé sa visite médicale à l’hôpital Aspetar, à Doha. »