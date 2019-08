Le mercato estival cuvé 2019-2020 regorge de bonnes affaires. Une aubaine pour les clubs soucieux de viser juste et si possible en s’épargnant de grosses dépenses. Pour ce nouvel opus, plusieurs joueurs prestigieux se retrouvent sur le marché libre de tout contrat. Pour certains d’entre eux, il s’agit d’un choix assumé. Pour d’autres, leurs clubs respectifs ont souhaité insuffler une nouvelle dynamique et se passer de leurs services. Foot Mercato vous propose d’établir un onze type des joueurs libres de tout contrat au 31 juillet 2019.

Dans les buts, on retrouve le portier espagnol Adrian (32 ans). Libéré par West Ham, ce dernier n’a disputé aucune rencontre de Premier League la saison dernière. Voué à disputer les rencontres de coupes nationales, l’ancien gardien du Betis aura disputé trois matchs de Carabao Cup et deux de FA Cup. L’intéressé souhaite donc se relancer après un exercice délicat. Devant lui, nous avons opté pour une défense à quatre éléments. En charnière centrale, la paire Gary Cahill, Martin Skrtel ne manque pas de poigne et d’expérience.

Une attaque qui ne manque pas de piment

Dans les couloirs, Fabio Coentrao qui a disputé 21 matchs de Liga NOS avec Rio Ave constitue une belle opportunité, tout comme Juanfran. Véritable taulier du vestiaire des Colchoneros, le latéral droit espagnol a disputé 22 matchs en Liga la saison dernière. Le milieu de terrain possède une forte influence française. Dans l’axe, l’international ghanéen Afriyie Acquah (27 ans) reste une belle opportunité après avoir disputé 28 matchs en Serie A avec Empoli. Le Black Star est aligné aux côtés de Yohan Cabaye toujours disponible depuis sa rupture de contrat avec Al Nasr.

Sur les côtés, on retrouverait Hatem Ben Arfa, libre depuis son départ du Stade Rennais. Annoncé proche du Betis Séville, l’ancien Lyonnais reste pour le moment en salle d’attente. De son côté, Franck Ribéry a clamé son désir de poursuivre sa carrière en relevant un ultime challenge ambitieux. En attaque, l’attaquant italien Mario Balotelli est toujours disponible. Super Mario qui s’entretient physiquement du côté de Brescia, cherche toujours preneur. L’international transalpin évoluerait avec Daniel Sturridge (29 ans), sans club depuis sa fin de contrat à Liverpool. Mais attention, ce dernier a écopé de six semaines de suspension, dont quatre avec sursis, par la Fédération Anglaise, pour ne pas avoir respecté les règlements en matière de paris sportifs.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10