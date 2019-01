« Kean fait taire les idiots »

En Italie, un nouveau scandale de cris racistes a éclaté hier. C’était lors de la rencontre de la Juventus à Bologne. La cible de ces cris était le jeune attaquant de la Vieille Dame, Moise Kean, comme le rapporte Tuttosport. Le journal italien parle d’un but raciste et explique que « Kean a fait taire les idiots ». Car malgré ces insultes qui ont eu lieu en début de match, Kean a marqué son deuxième but avec la Juve, lors de ces huitièmes de finales de Coupe d’Italie remportée 2-0 par la Vieille Dame.

« C’est maintenant ou jamais » pour Isco

En Espagne, le Real Madrid n’est pas en grande forme ces derniers temps. Après une défaite dimanche dernier en Liga à domicile contre la Real Sociedad, les Madrilènes doivent se relever. Pour Marca, la tâche ne sera pas facile et Solari devra « inventer quelque chose » car son équipe est diminuée pour affronter le Bétis Séville ce soir. En effet, Karim Benzema est l’unique avant-centre apte à jouer, et Vinicius a la grippe explique Marca. C’est donc Isco qui devrait être titulaire lors de cette rencontre comptant pour la 19e journée de Liga. Même son de cloche avec le Journal As, qui titre « c’est maintenant ou jamais » pour le milieu de terrain espagnol.

Callum Hudson Odoi veut découvrir l’Allemagne

Ce n’est pas nouveau, le Bayern Munich fait les yeux doux au jeune attaquant de Chelsea Callum Hudson Odoi. Ce dernier ne resterait pas insensible aux charmes de la Bavière et de la Bundesliga. Selon le Daily Mail, il aurait fait savoir aux dirigeants des Blues qu’il aimerait rejoindre le Bayern, et leur aurait demandé que le club londonien le laisse partir pour qu’il puisse retrouver du temps de jeu. On parle d’un transfert de 35M de Livres, soit plus de 39M€ pour l’espoir anglais de 18 ans.