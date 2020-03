Depuis plusieurs semaines, la planète est frappée de plein fouet par le coronavirus. La pandémie de Covid-19 touche de nombreux pays et le sport est également concerné. Ces derniers jours, les différentes instances ont annoncé la suspension immédiate de leurs championnats. Le vendredi 13 mars, la Ligue de Football Professionnel (LFP) avait arrêté la Ligue 1 et la Ligue 2 par exemple, et la Premier League avait fait de même.

Il va donc falloir attendre pour revoir du football et les instances se tournent désormais vers l’avenir pour savoir comment terminer la saison. Du coup, l’UEFA a décidé mardi dernier de reporter l’Euro 2020, initialement prévu du 12 juin au 12 juillet, à l’année prochaine pour avoir plus de temps pour terminer les compétitions nationales, ainsi que la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Mais il y avait une autre grande compétition de prévue cet été : les Jeux Olympiques (24 juillet-9 août).

Cependant, comme l’UEFA, le Comité International Olympique (CIO) a décidé ce dimanche de reporter les prochains JO, qui devaient se dérouler à Tokyo (Japon) : « Après ses entretiens téléphoniques avec le président du CIO Bach, le Premier ministre Shinzō Abe a parlé à la presse en expliquant que les deux ont convenu que les Jeux Olympiques de Tokyo ne seraient pas annulés et qu’ils se tiendraient d’ici l’été 2021 » indique le communiqué du bureau du Premier ministre japonais.

After his telephone talks with IOC President Bach, PM Abe spoke to the press and explained that the two have agreed that the Tokyo Olympic Games would not be cancelled, and the games will be held by the summer of 2021. pic.twitter.com/ihe8To2g3R

