Pogba ne portera plus le maillot de MU

Il est de retour en une des tabloïds ! Après la polémique sur la danse effectuée au mariage de son frère, Florentin, et qui a tourné sur les réseaux sociaux, Paul Pogba fait de nouveau les couvertures des médias anglais ce matin. Et pour une seule raison : selon le Mirror, le Daily Star ou encore le Daily Express, les joueurs de Manchester United et le staff du club sont persuadés que le champion du Monde 2018 ne portera plus le maillot du club mancunien. Et ce jusqu’à son départ cet hiver. Car oui, Pogba est toujours bien décidé à partir et son absence aurait aussi un but bien précis : forcer son club à le vendre. Seul son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer semble croire à un retour du Français très bientôt. Et qu’il ne partira pas durant le prochain mercato hivernal. Mais ça, il est le seul à le croire à Manchester...

Le Real en veut toujours à l’arbitre du Clasico

Le Real Madrid ne décolère pas. Alors que la Casa Blanca a crié au scandale après le Clasico contre le FC Barcelone à cause de deux penalties oubliés par l’arbitre et la VAR, la tension ne redescend pas plus de 24h après le coup de sifflet final. Ce matin, As et Marca en chœur crient à l’injustice. « Une injustice très claire » pour As alors que Marca préfère rappeler que cela fait 12 ans que le Real Madrid ne s’est pas vu accorder de penalty au Camp Nou en Liga. Une statistique qui jette des doutes sur l’intégrité des arbitres dans ce stade, sous-entend le média. Le Real Madrid, de son côté, a demandé à la Ligue d’avoir accès aux conversations entre l’arbitre principal et le car de la VAR sur les penaltys non accordés à Varane. Bref, le Clasico n’est pas fini !

Pochettino attendrait Manchester City

Libre depuis son licenciement de Tottenham, il y a quelques semaines, Mauricio Pochettino prend du repos après cinq années à la tête des Spurs. Le technicien argentin pourrait revenir dans le circuit l’été prochain et selon The Sun, il sait déjà où et comment. L’ancien défenseur attendrait de voir si Pep Guardiola va rester ou pas à Manchester City après cette saison afin de postuler au poste d’entraîneur des Citizens. C’est d’ailleurs pour cela qu’il aurait refusé il y a quelque temps le poste de successeur de Zinedine Zidane au Real Madrid afin d’avoir toutes ses chances au cas où Guardiola quitte l’Angleterre. Mais ça on le saura d’ici quelques mois.