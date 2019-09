Et si Memphis Depay (25 ans) possédait une double vie ? Une première sous la tunique de l’Olympique Lyonnais où le principal protagoniste oscille entre fulgurances et prestations moyennes. À la croisée des chemins, Memphis passerait presque pour un génie incompris en France. Et pourtant, ses statistiques plaident en sa faveur depuis le début de saison, avec quatre réalisations et une passe décisive au compteur en Ligue 1. Si l’idylle entre notre pays et Depay n’a jamais été un long fleuve tranquille, celle-ci demeure bien plus clinquante sur ses terres.

Car dès que l’ancien Mancunien enfile le maillot des Pays-Bas, la magie opère. Et les spectateurs du Volksparkstadion l’ont appris à leurs dépens vendredi soir. Impliqué sur trois des quatre buts de la sélection néerlandaise, Memphis a récité une de ses meilleures partitions avec les siens. Clairvoyant dans sa vision du jeu, percutant, à l’aise techniquement, le natif de Moordrecht s’est distingué par sa faculté à prendre ses responsabilités. Leader naturel de l’attaque néerlandaise, ses partenaires n’hésitent pas à le solliciter régulièrement dans les phases offensives.

Les statistiques parlent pour Memphis Depay

Comme-ci son statut incitait ses partenaires à se tourner vers lui dès que les circonstances l’exigent. Une implication de tous les instants qui saute aux yeux, tant sa complémentarité avec les autres joueurs demeure naturelle. Aux antipodes de certains matchs disputés avec l’OL, où son apport fut trop limité car souvent mis dans de mauvaises dispositions. Le sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman, a su façonner un système sur mesure pour permettre à Memphis Depay de tutoyer les sommets.

La prestation du numéro dix hier soir ne peut que convaincre Koeman de poursuivre sur cette voie. Sur le quatrième but néerlandais, Wijnaldum sait pertinemment comment placer Depay dans les meilleures conditions pour qu’il exprime tout son talent. En retour, le joueur de l’Olympique Lyonnais lui distillera une offrande délicieuse qui lui permettra d’inscrire le dernier but des Oranje. Sur ses cinq dernières sélections, Memphis Depay est impliqué sur neuf buts (trois buts, six passes décisives). C’est ce qui s’appelle se rendre indispensable...

