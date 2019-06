Le Real Madrid évalue Isco à 80M€

En Espagne, le cas Isco fait toujours parler dans la presse. Ce jeudi, il fait la Une de Marca. Le journal ibérique affirme que Pep Guardiola veut le faire venir à City. Il serait le remplaçant idéal de David Silva pour le coach catalan qui insisterait en coulisses sur ce transfert. Le joueur lui aimerait rester à Madrid selon Marca, car Zinédine Zidane compterait sur lui. Oui, mais voilà, le Real ne serait pas contre le laisser filer en échange d’une jolie somme. La Casa Blanca estimerait son prix à 80M€. De quoi permettre au Real Madrid de continuer son mercato XXL ?

« La Juve veut Chiesa a tout prix »

Du côté de l’Italie, ça pourrait se corser pour la Juventus sur le dossier Chiesa. Le jeune talent transalpin est l’un des objectifs de la Vielle Dame cet été, mais la Viola ne compte pas se laisser faire. « Oubliez Chiesa », déclare Rocco Commisso le président de la Fiorentina en personne dans une interview exclusive donnée au Corriere dello sport. Sauf que « la Juve veut Chiesa a tout prix » poursuit le journal italien, et le jeune joueur est tenté par une venue à Turin. Pour le Corriere dello sport, une chose est sure, c’est « un bras de fer et une flambée des prix qui s’annoncent ».

Visite médicale aujourd’hui pour Wan-Bissaka

En Angleterre, la presse s’enflamme sur le transfert d’Aaron Wan-Bissaka à United. Ce sont surtout les chiffres de l’opération qui ont marqué les tabloïds. Le latéral droit de Crystal Palace devrait rejoindre Manchester pour environ 55M€. Les deux clubs sont d’accord, et le joueur passera sa visite médicale ce jeudi, avant de signer avec les Red Devils. « Wan pour le futur » titre le Daily Mirror. De son côté, The Sun préfère insister sur le contrat qui liera Wan-Bissaka à United. Il s’agirait d’un bail de six ans, le plus long jamais signé à Old Trafford affirme le quotidien anglais, qui parle d’un salaire total de 25 millions de livres pour le jeune défenseur de 21 ans, soit un peu moins de 5 millions d’euros par an. Et si United fait ce coup, il dit au revoir à celui concernant Harry Maguire affirme le Daily Express, notamment à cause du prix réclamé par Leicester. Le tabloïd parle de 100 millions de livres, plus de 110 M€.

