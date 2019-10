La première journée a tenu ses promesses et plus encore. On a pu voir le Paris Saint Germain dominer le Real Madrid de Zidane grâce à un étincelant Di Maria, le Napoli faire chuter le tenant du titre Liverpool dans l’enfer de San Paolo, l’Atlético de Madrid et la Juventus se neutraliser au bout du suspense et toute une ribambelle de buts (45 au total !) tous plus spectaculaires les uns que les autres…

La seconde journée de l’édition 2019-2020 ne devrait pas décevoir non plus. En plus de la confrontation très attendue entre Galatasaray et le Paris Saint Germain, de nombreux matchs de gala sont programmés mardi et mercredi. Parmi les plus notables :

Mardi 01/10 :

Galatasaray – Paris Saint Germain

Real Madrid – Club Bruges

Tottenham – Bayern Munich

Juventus Turin – Bayer Leverkusen

Mercredi 02/10 :

Liverpool – RB Salzbourg

FC Barcelone – Inter Milan

RB Leipzig – Lyon

Lille - Chelsea

