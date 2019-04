Les fans du PSG et du beau jeu seront ravis puisque les 3 prochaines affiches du club de la Capitale promettent du grand spectacle. Pour commencer, ce dimanche le PSG reçoit le LOSC pour le match du titre, une véritable finale du championnat entre le futur champion et son surprenant dauphin. Les Lillois équipe surprise de la saison a su déjouer tous les pronostics en devançant l’OL et l’OM notamment. Il faut dire que la bande à Christophe Galtier peut compter sur sa pépite, Nicolas Pepe, intenable depuis le début de la saison en Ligue 1. Les nordistes aiment accrocher les cadors de Ligue 1 à domicile (match nul face à l’OL 2-2, carton face à l’OM 3-0).

Quant au PSG, il n’a besoin que d’un point pour valider son titre de champion. Bien qu’amoindri et privé de nombreux titulaires, le club parisien risque de vouloir marquer les esprits pour ce match du titre. La bande à Kylian Mbappé, qui a marqué à chacune de ses sorties en Ligue 1 cette saison, devrait encore régaler le public nombreux du stade Pierre Mauroy.

Mais la confrontation contre le LOSC n’est que la mise en bouche du calendrier parisien. Au menu on trouve PSG - Monaco (21/04) et Montpellier – PSG (28/04).

