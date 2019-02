Après un début de saison poussif, le Real Madrid de Karim Benzema a repris des couleurs et affiche une forme étincelante. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, sur les dix derniers matchs, les hommes de Solari s’en sortent avec 8 victoires, un nul et une défaite. Parmi les derniers adversaires du Real on retrouve notamment le FC Barcelone (match nul, 1-1), Séville (victoire, 2-0) et le derby madrilène gagné par la Casa Blanca face aux rivaux de l’Atlético (1-3) lors de la dernière journée de championnat. Des résultats plus que satisfaisants que les Modric, Ramos et comparses aimeraient bien pérenniser. Et quoi de mieux que la plus prestigieuse des compétitions européennes, dont ils sont d’ailleurs les triples tenants du titre, pour envoyer un message à toute l’Europe du foot qui voit déjà les Merengue en fin de cycle du fait notamment du départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus.

Face à eux, l’Ajax qui endosse volontiers le rôle de l’outsider qui n’a rien à perdre et tout à gagner. Dans son Johan Cruyff ArenA, les coéquipiers de Mathijs de Ligt vont devoir se surpasser face aux mastodontes madrilènes. Parmi eux, l’expérimenté Klaas-Jan Huntelaar (10 buts en championnat depuis le début de la saison) ne se privera pas de marquer contre son ancien club si l’occasion se présente.

Parmi les différents paris proposés sur PMU pour cette affiche, en voici quelques-uns à absolument tenter :

Le Real Madrid l’emporte 2-0 à Amsterdam (cote à 10)

En Ligue des Champions, le Real Madrid est une formidable machine à gagner. Pas toujours intraitable sur sa pelouse, la formation de Santiago Solari l’est souvent à l’extérieur depuis plusieurs saisons et les cadors européens qui ont mordu la poussière chez eux face à l’emblématique club espagnol sont nombreux. Parmi les victimes, sur les 12 derniers mois on retrouve le Borussia Dortmund, le PSG, la Juventus, le Bayern Munich et l’AS Roma. Et comme face au club italien, l’Ajax Amsterdam pourrait s’incliner 0-2 grâce aussi bien à la forme de Karim Benzema qu’à la belle dynamique affichée par la Casa Blanca (8 victoires sur les 10 derniers matches toutes compétitions confondues dont la dernière de prestige lors du derby de Madrid face à l’Atlético).

Benzema fait le show et marque un doublé (cote à 6)

Dans le rôle du bourreau des Bataves, Karim Benzema pourrait s’illustrer. L’ancien gone, particulièrement en forme ces derniers matchs, enchaîne les buts comme des perles : sur les 6 derniers matchs notre homme a fait trembler les filets à 6 reprises dont 2 doublés ! En Ligue des Champions, le Français n’est pas en reste puisqu’il est responsable du quart des buts de son équipe depuis le début de l’exercice 2018-2019 (3 buts marqués sur 12 au total en 6 matchs). Pourquoi ne pas miser sur la précision de Karim Benzema, cinquième meilleur buteur de l’histoire de la compétition, devant le but ?

Victoire Ajax 1 – 0 (cote 14)

S’il y a bien une équipe que les cadors européens ne doivent pas prendre à la légère cette saison c’est bien l’Ajax Amsterdam. Invaincus en Ligue des Champions en 12 matchs (depuis le début de leur campagne européenne en comprenant les tours préliminaires) les Néerlandais ont même réussi l’exploit de ne pas perdre contre le Bayern de Munich en deux confrontations lors de la phase de groupe. De plus, solide défensivement grâce au travail des centraux Danny Blind et Mathijs de Ligt, l’équipe batave n’encaisse que très peu de buts : moins d’un par match (0,75 en moyenne) sur l’ensemble de leurs confrontations en coupe d’Europe cette saison. Alors, peut-on compter sur les Néerlandais pour tenir tête aux Madrilènes ?

