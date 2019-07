C’est l’heure de la grande finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 entre le Sénégal et l’Algérie. Une finale qui sera aussi le remake d’un match déjà vu lors de cette édition en phase de poules. L’Algérie l’avait emporté 1-0 sur un but de Belaïli. Nul doute que tous les supporters des Fennecs seraient ravis avec un tel scénario mais une finale ne ressemble pas à un match de poule. Ce qui est sûr, c’est que le onze de départ de Djamel Belmadi devrait lui être similaire aux dernières rencontres.

Le sélectionneur national a trouvé son onze type, et il n’a pas raison de le changer. Certes, Atal s’est blessé, mais Zeffane a pris la suite sans souci apparent. On devrait donc retrouver M’Bolhi dans les cages avec une défense Zeffane-Mandi-Benlamri-Bensebaini. Pas de surprise non plus dans l’entrejeu, où le trio Guedioura-Bennacer-Feghouli va encore régner. Devant, le capitaine Mahrez sur le côté droit, l’étonnant Belaïli à gauche et Bounedjah en pointe auront l’occasion d’afficher leur complicité et leurs automatismes.

Koulibaly est suspendu

Du classique donc pour l’Algérie, qui peut compter sur ses forces vives. Au Sénégal par contre, il y aura un absent de marque en la personne de Kalidou Koulibaly. Le roc défensif est en effet suspendu pour la finale. C’est Cheikhou Kouyaté qui devrait compenser et prendre la place en défense centrale aux côtés de Salif Sané. Au but, on retrouvera A.Gomis. Sur les côtés, Sabaly à gauche et Gassama à droite.

Dans l’entrejeu, la sentinelle Papa Alioune N’Diaye sera bien là, accompagné par Idrissa Gueye et Henri Saivet. Enfin, le sélectionneur Aliou Cissé devrait aligner son trio magique en attaque. Un trio composé de l’inévitable Sadio Mané, de Mbaye Niang en pointe et d’Ismaïla Sarr. De la vitesse et du talent pour tenter de déstabiliser une défense algérienne très solide depuis le début de la compétition.

