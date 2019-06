James Rodriguez vers la Serie A ?

Du côté de l’Italie, Carlo Ancelotti souffle ses 60 bougies aujourd’hui. Et le célèbre technicien italien fait la une du Corriere dello sport, qui dévoile une interview exclusive dans son édition du jour. « C’était une 1ère saison de transition, maintenant la fronde est tirée. Nous sommes prêts à frapper », promet Ancelotti. De quoi faire plaisir aux supporters du Napoli, surtout quand on sait que le club souhaiterait offrir un joli cadeau à son coach, en la personne de James Rodriguez. Le Colombien est la volonté d’Ancelotti, il revient de prêt de Munich, mais ne serait pas dans les plans de Zidane pour la saison à venir. Il devrait couter 42M€ au Napoli d’après le Corriere.

Pickford en héros

L’Angleterre s’est imposée hier en petite finale de la Ligue des Nations face à la Suisse, après prolongation. Et comme on peut le voir sur la une du Daily Express, le héros de ce match est Jordan Pickford le portier anglais. En effet, le gardien d’Everton s’est particulièrement illustré lors de la séance de tirs au but en inscrivant lui-même le dernier but avant d’arrêter la tentative helvète. « Je ne manque jamais », titre le Daily Express. « Mets celui-là dehors », s’amuse de son côté The Sun, en faisant un jeu de mots avec le nom de Jordan Pickford.

« L’Europe est à nous »

Au Portugal, on ne parle que de la victoire de la sélection en Ligue des Nations. Les hommes de Fernando Santos se sont imposés (1-0) face aux Pays-Bas, sur une frappe de Gonçalo Guedes. Le Portugal remporte donc cette première édition de la Ligue des Nations, et forcément cela fait les gros titres de la presse lusitanienne. « L’Europe est à nous », titre A Bola ce lundi. Ils étaient « courageux et immortels », selon Record. Enfin, O Jogo s’emporte un peu sur sa couverture avec un titre que l’on pourrait traduire par « Champion Bordel ! »

