« La décima de Messi »

En Espagne, le Barça a été sacré champion hier. Ce dimanche matin, tous les médias ibériques saluent le grand Lionel Messi, qui vient de remporter sa 10e Liga. Il fallait que Barcelone gagne contre Levante pour être champion et c’est grâce à un but de La Pulga que les Blaugranas l’ont emporté. « La décima de Messi », résume le journal As. Marca aussi fait sa couverture sur le règne du virtuose barcelonais. « Le 10 du 10 », titre le quotidien espagnol. Mundo Deportivo lui aussi parle de chiffres et cite le palmarès des Blaugranas en championnat, ces derniers en ont remporté 8 sur les 11 dernières années. Et enfin pour Sport, c’est tout simplement « la Liga de Messi. »

CR7 marque son 600e but et arrache le nul

Ce dimanche matin, CR7 fait les gros titres de la presse italienne après avoir inscrit le but de l’égalisation contre l’Inter. Même si la Juventus est d’ores et déjà championne, elle s’est battue pour ne pas perdre hier. « CR Super », titre le Quotidiano Sportivo. De son côté le Corriere dello sport insiste plutôt sur un chiffre historique, car Cristiano Ronaldo a marqué hier son 600e en carrière. Un total impressionnant. CR7 est aussi en couverture de la Gazzetta dello sport, qu’il partage avec l’autre buteur de la rencontre : Radja Nainggolan.

United veut décrocher le pactole pour Pogba et Lukaku

Du côté de l’Angleterre, Manchester United continue d’alimenter les rumeurs mercato. Le Daily Mirror l’affirme aujourd’hui les Red Devils vont vendre leurs stars cet été pour au moins 200 millions de Livres Sterling, soit plus de 231 M€ ! Un sacré pactole pour Pogba et Lukaku. D’après les informations du tabloïd anglais, Mino Raiola, l’agent du Français est confiant quant au départ de son joueur à Madrid. De plus, les dirigeants mancuniens ne s’opposeront pas à un départ de Lukaku, affirme le Daily Mirror. À condition que les clubs italiens qui le convoitent viennent avec une belle offre, environ 80 millions de Livres Sterling, soit près de 93 M€.