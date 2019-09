« Pathétique » Manchester United

En Angleterre, le Sun trouve Manchester United « pathétique ». C’est écrit en très gros sur la Une du jour. La faute à une victoire à l’arrache des Mancuniens en coupe de la ligue anglaise. Contre Rochdale, club de D3, les Red Devils ont en effet dû aller jusqu’au tir au but pour s’en sortir. En plus de tout ça, ils ont pris un but d’un joueur de 16 ans, Luke Matheson, ce qui fait bien rire les tabloïds.

Ansu Fati a la nationalité espagnole

En Espagne, Ansu Fati n’en finit pas de faire la Une des journaux. Et ce n’est que le début ! Mundo Deportivo lui met même un peu la pression en disant que « sans Lionel Messi, c’est lui qui doit assumer le rôle de leader en attaque ». Le problème, c’est que l’Espagne vient de le pré-sélectionner pour le Mondial U17, qui aura lieu en octobre. Il pourrait donc rater plusieurs matches du Barça durant cette compétition, dont le Clasico à la fin du mois d’Halloween.

Le titre de Messi remis en cause

En Italie, Tuttosport rapporte un scandale à la FIFA. Celui-ci concerne le trophée FIFA The Best, décerné à Lionel Messi lundi soir. Le capitaine du Nicaragua révèle qu’il n’a jamais voté pour l’Argentin, et pourtant, c’est le résultat de son vote qui a été publié. Pire encore, il affirme qu’il n’a même pas voté cette année. Le sélectionneur du Soudan, de son côté, assure que son vote a été trafiqué. « J’ai voté Salah, ils ont écrit Messi », clame-t-il. En Égypte également, cela fait polémique, il n’y a eu aucun vote du capitaine et du coach de la sélection qui ont été inscrits, alors qu’ils assurent avoir voté. Bref, la FIFA va devoir rendre des comptes.

