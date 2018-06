On démarre cette semaine avec les Islandais qui sont à fond derrière leur sélection, Grizou et sa fille qui sont déterminés pour les Bleus, Griezmann fête son but contre l’Italie en Victoire Royale, les Brésiliens savent créer de l’ambiance, Mike Tyson qui serait fan du PSG, Marcus Rashford qui a des allures de Sonic, Messi qui inscrit un coup franc en pleine lucarne, Dani Alves qui est diplômé à Harvard, Balotelli qui fête un bon anniversaire à Insigne, Pogba qui présente les coulisses de l’Equipe de France, Kimpembé qui galère lors du défi de Sosh.

On enchaîne avec Karim Benzema qui montre quelques images de ses vacances, Benatia qui abrite un enfant avant la rencontre du Maroc, petit challenge pour les joueurs du Panama, l’Olympique de Marseille qui présente son nouveau maillot et Zlatan Ibrahimovic qui affiche son soutien pour la Suède.

On termine avec quelques chambreurs du côté des Bleus, Benjamin Mendy qui est présenté comme le Requin des Bleus, Futsal en famille pour Zinedine Zidane avec une magnifique roulette, Akinfenwa règle ses comptes avec Sergio Ramos, le superbe tifo de l’Uruguay pour sa sélection, Sterling qui n’est pas très fan du mini-basket et la Coupe du Monde qui se rapproche de plus en plus avec Adidas.