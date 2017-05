L’Ajax Amsterdam a fait le plus dur en étrillant l’Olympique Lyonnais en demi-finale aller de la Ligue Europa (4-1). Mais les joueurs d’Amsterdam se rendent au Parc OL ce jeudi pour valider leur qualification en finale. Bertrand Traoré, auteur d’un doublé il y a une semaine face aux Gones, refuse de s’enflammer malgré tout.

« Le match aller nous a donné beaucoup de confiance. L’OL est une grande équipe avec de très grands joueurs. On vient ici avec de la confiance mais avec la tête sur les épaules. On sait que ça ne sera pas facile demain. On va tout faire pour se qualifier. On ne veut pas calculer, peu importe le scénario. Ce qui nous importe est la qualification », explique l’attaquant burkinabé en conférence de presse.