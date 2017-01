Qui pour venir renforcer l’attaque de l’AS Saint-Etienne dans ce mercato hivernal ? Le club de la Loire n’a trouvé le chemin des filets qu’à 21 reprises en 21 journées de Ligue 1, ce qui fait des Verts la treizième attaque de l’Hexagone. Un bilan insuffisant qui pousse la formation du Forez à vouloir recruter devant.

Parmi les noms évoqués figure entre autres celui d’Andy Delort (25 ans, 2 buts en 11 matches de championnat), transféré l’été dernier aux Tigres. Mais si l’on en croit Christophe Galtier, interrogé sur les ondes de RMC, l’ancien Caennais n’a que peu de chance d’atterrir à l’ASSE : « Il y a très peu de chance. Le club mexicain veut un transfert pour récupérer son investissement. Je le comprends. Je sais qu’Andy fera des efforts sur le plan financier mais il y a aussi un club qui a acheté un joueur l’été dernier et qui n’a pas envie de faire des efforts. Nous, si on ne peut pas, on ne peut pas. Mais il y a la volonté de la part de mes dirigeants, du club, de renforcer notre secteur offensif ». Le temps presse...