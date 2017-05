Avec seulement 8 titularisations en Bundesliga cette saison, Jérôme Boateng vit un exercice 2016-2017 très compliqué. Si de nombreux pépins physiques lui ont compliqué la tâche, il était en pleine possession de ses moyens lorsque Carlo Ancelotti lui avait demandé de s’asseoir sur le banc, lors de la demi-finale de Coupe d’Allemagne contre le Borussia Dortmund (défaite 2-3 le mercredi 26 avril).

Et à 28 ans, l’international allemand est dans la pleine force de l’âge. Être considéré comme un élément de rotation, derrière Mats Hummels et Javi Martínez, ne lui conviendrait pas du tout. Selon Kicker, Boateng devrait bientôt rencontrer l’entraîneur italien pour évoquer son avenir. S’il n’a pas l’assurance de jouer plus souvent, il voudrait partir. Sous contrat jusqu’en 2021 avec le Bayern Munich, des clubs de Premier League et de Liga seraient intéressés.