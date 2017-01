Après s’être engagé pour trois ans avec le club chinois Tianjin Quanjian, entraîné par l’ancien champion du monde italien Fabio Cannavaro, où il devrait toucher un salaire annuel de 18 millions d’euros, Axel Witsel (27 ans) s’est dit impatient de commencer cette « nouvelle aventure ». Un transfert qui a rapporté 20 millions d’euros au Zenit, somme qui leur a notamment permis de s’offrir les services du brésilien Hernani.

Le milieu international belge a tenu à s’adresser directement à ses fans via son propre site internet : « Après quatre saisons et demie en Russie, il était temps pour moi de changer (…) Je voudrais remercier tout le monde à Saint-Pétersbourg pour les magnifiques années et les merveilleux souvenirs (…) Je me sens fier d’avoir fait partie de l’histoire du Zenit et de partir avec 4 titres. Je suis convaincu à 100% que les gars vont être champions à la fin de la saison. Petrovsky et la magnifique ville de Saint-Pétersbourg auront toujours une place particulière dans mon cœur et je continuerai de suivre le club autant que possible. Je suis impatient à présent de travailler avec Tianjin Quanjian F.C., de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et de commencer une nouvelle aventure en Chine ». Witsel s’était déjà expliqué sur son choix de rejoindre la Chine plutôt que la Juventus Turin.