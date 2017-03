Au micro de Team Duga, sur RMC, Christophe Dugarry s’est exprimé au sujet de la prochaine liste de l’équipe de France pour les deux rendez-vous, fin mars, face au Luxembourg et à l’Espagne. Le champion du monde 1998 a notamment évoqué le cas Florian Thauvin (24 ans, Olympique de Marseille). « Je suis convaincu que Thauvin réalise une saison exceptionnelle, il me démontre que c’est un excellent joueur et qu’il a du mental. Il a tenu son équipe tout seul en première partie de saison. C’est un joueur qui peut compter. Il est en train de confirmer, dans un contexte marseillais, qui n’est jamais facile. Marseille, c’est un contexte à part. Pour ça, bravo et félicitations à lui. S’il doit être appelé, c’est maintenant puisqu’il est dans la meilleure forme de sa carrière », a-t-il d’abord lancé avant d’ajouter.

« Maintenant, Deschamps accorde beaucoup d’importance à l’équipe dans laquelle évolue le joueur en forme. Il y a un continent entre une équipe 6e de L1 et le niveau international. Il y a une étape intermédiaire, qui est la Ligue des Champions. Que Thauvin doive découvrir l’équipe de France, je dis oui. Qu’il a le niveau, je pense que c’est encore un peu tôt. Il a eu la possibilité de franchir un palier en partant en Angleterre, à Newcastle, il n’a pas réussi. Inconsciemment, Deschamps se demande : "il n’a pas réussi à Newcastle, alors…" Je ne serais pas choqué s’il est appelé. (...) Thauvin, je trouve qu’il a beaucoup progressé. Je l’attends la saison prochaine, avec une grosse équipe dans le Champions Project, il y aura plus de référence pour découvrir l’équipe de France. Je pense qu’il a encore une demi-étape à franchir. Je pense qu’il aura des sélections, mais à un moment à un autre, il faut arriver costaud en Bleu. Je ne suis pas persuadé que ce soit le bon moment », a-t-il lâché, abordant ensuite le cas Kylian Mbappé (18 ans), véritable révélation sous le maillot de l’AS Monaco. « Prendre Mbappé maintenant, je pense que ce n’est pas lui rendre service, il y a une fin de saison à jouer, un Mondial U20, des titres à gagner avec Monaco... Lui remettre une pression, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Pour Mbappé, c’est trop tôt, ce n’est pas le bon moment », a-t-il lancé. Qu’en dira Didier Deschamps ?