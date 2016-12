À seulement 28 ans, Garry Bocaly a décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel, rapporte Midi Libre. Un choix motivé par le manque de propositions reçues suite à ses nombreuses blessures. Libre depuis 2015 et son départ d’Arles-Avignon, le latéral droit avait subi une déchirure à une cuisse avant de se faire opérer de la hanche, et n’avait plus retrouvé de club depuis. Interrogé dans les colonnes de Midi Libre, il assure n’avoir aucun regret.

« J’ai vécu plus de choses en dix saisons que certains en vingt ans de football. J’ai tout connu, tout enduré, mais aujourd’hui je suis serein, je n’ai aucun regret. (...) Malgré mes efforts (après son opération de la hanche, ndlr), je n’ai reçu aucune proposition concrète. Les clubs ne sont pas encore prêts à cela. Le football est un milieu particulier, parfois superficiel. Les sollicitations diminuent en même temps que ta notoriété. Mais je n’en veux à personne, j’ai réalisé mon rêve et je ne regrette rien », a déclaré le joueur formé à l’OM, et révélé en mars 2006 lors d’un match nul (0-0) décroché au Parc des Princes par la réserve olympienne.