L’Algérie a été éliminée de la Coupe d’Afrique des Nations, sortie par la petite porte dès la phase de poules. Un camouflet pour les Fennecs, qui faisaient partie des favoris annoncés. Non convoqué par Georges Leekens, Yassine Benzia a assisté, impuissant, à ce couac.

« Je suis très triste pour l’équipe, je souhaitais vraiment qu’on fasse un bon parcours dans cette CAN. Les voir jouer et ne pas pouvoir les aider a été très dur, mais je suis sûr que l’équipe va se relever car on a la chance d’avoir des joueurs de grande qualité et surtout un président passionné qui fera tout pour nous faire retrouver les sommets et atteindre cette qualification à la Coupe du monde », nous confie-t-il.