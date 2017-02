Dans une interview accordée au quotidien Marca, l’attaquant de Las Palmas, où il est prêté par le Paris Saint-Germain, s’est confié sur plusieurs sujets d’actualité, dont son départ du Real Madrid et sa grave blessure en 2014. Il a également été interrogé sur un possible retour à Madrid dans les années à venir.

« On ne sait jamais, j’espère qu’un jour je pourrais revenir, c’est l’équipe qui m’a fait naître, c’est comme quand une mère donne la vie, le Real Madrid m’a fait ça. J’y ai vécu beaucoup de chose, j’ai beaucoup appris, j’y ai passé la moitié de ma vie, le football va très vite et on ne sait jamais », a expliqué le Canarien.