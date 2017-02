Dans ce match des 1/8e de finale de la Ligue des Champions, le FC Séville était bien évidemment favori de la rencontre face à une formation de Leicester en grande souffrance en Premier League. La première mi-temps va confirmer les difficultés du champion d’Angleterre en titre. Dès la 14e minute, la formation de Jorge Sampaoli obtient un penalty suite à un tacle en retard de Morgan sur Correa. Ce dernier tente de se faire justice lui-même, mais rate sa tentative. 10 minutes plus tard, c’est finalement Pablo Sarabia qui ouvre logiquement le score de la tête après un joli service d’Escudero. À la mi-temps, le club espagnol mène logiquement 1-0 face à des Foxes apathiques.

En seconde période, Correa se fait pardonner de son penalty raté en inscrivant le second but de Séville suite à une frappe sous la barre de Schmeichel. Pourtant, ce but va anesthésier Samir Nasri et les siens. Et c’est finalement Jamie Vardy qui va réduire le score aux six mètres après un superbe service de Drinkwater. Malgré plusieurs tentatives, dont une jolie tête de Rami sur la barre à la 88e, le score de 2-1 n’évoluera plus. Le club espagnol pourra longtemps regretter les nombreuses occasions gâchées lors du match retour à Leicester...