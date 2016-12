Le 31 mars dernier, Sunderland a annoncé qu’Emmanuel Eboué était viré. Interrogé par le Telegraph, l’Ivoirien est revenu sur sa situation. « Il arrive régulièrement que je n’éprouve pas l’envie de me lever du lit... J’ai même pensé au suicide, je voulais en finir avec la douleur que je ressens. Heureusement, ma famille me permet de rester fort. C’est à eux que je dois penser, mais si j’étais seul, je m’inquiète de ce que j’aurais pu me faire. Il y a des fois où je reste dans mon lit et je ne sors pas. Un jour, deux jours dans cette chambre. Seul. Je ferme la porte et je pense seulement. Je passe du temps à lire la Bible et je me dis : "Emmanuel, pourquoi fais-tu cela ?" Ce n’est pas bien pour ta famille ».

Il poursuit : « Mon fils Mathis a 7 ans et il joue pour l’Académie d’Arsenal. À chaque fois que je vais avec lui, les gens me demandent ce que je fais et cela ne fait qu’empirer les choses. "Emmanuel es-tu à la retraite ?". Donc j’ai dû expliquer ma situation. Cela m’a rendu encore déprimé. Les gens qui me connaissent, quand ils voient mon visage, ils peuvent dire que je ne suis pas heureux. C’est la période de creux la plus basse de ma carrière. C’est une mauvaise période ». Eboué en a profité pour évoquer sa relation avec son ami Kolo Touré : « Quand Kolo Touré était sous le coup d’une sanction, je parlais toujours avec lui. Il a eu quelques difficultés au Celtic, c’est pourquoi je comprends qu’il ne soit pas plus en contact avec moi. Je ne vais rien dire de méchant sur lui. Tous ces joueurs sont mes grands frères. Je sais qu’ils connaissent mon problème et j’espère qu’un jour ils m’appelleront. Bien sûr que je suis déçu. Je pensais avoir des amitiés fortes et qu’ils resteraient mes amis dans les temps difficiles. Mais c’est la vie. »