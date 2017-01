À dix points de Chelsea, Liverpool est distancé dans la course au titre de Premier League, mais Jurgen Klopp ne souhaite pas abandonner. À la recherche d’éléments pour renforcer son effectif (l’attaquant italien Domenico Berardi de Sassuolo a été approché) l’entraîneur allemand des Reds désespère un peu de pouvoir dénicher un grand talent cet hiver.

« Ce n’est pas que nous ne voulons pas recruter de joueurs. Mais la chose est que les joueurs que nous voulons, ceux qui peuvent vraiment nous aider, les clubs ne veulent pas les vendre maintenant. Ce n’est pas une question d’argent, c’est la période du mercato d’hiver qui veut ça. Les clubs disent : « Non, nous avons encore une demi-année à parcourir et on ne risque pas de retrouver un joueur comme celui-ci aussi rapidement » (…) on ne va pas recruter pour recruter, on ne veut que des bons joueurs » a expliqué Klopp en conférence de presse.