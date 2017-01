Caen avance ses pions lors de ce mercato hivernal. 19e du championnat, le club normand a besoin de se renforcer pour tenter de se maintenir. Si la venue de Mathieu Bodmer s’est un peu refroidie selon Ouest-France, le quotidien régional affirme que la piste menant à Anthony Mounier est très chaude.

L’ancien Niçois et Montpellierain ne joue presque plus à Bologne où il a seulement participé à 5 rencontres de Serie A (4 titularisations). Le milieu de terrain offensif de 29 ans veut se relancer et serait prêté jusqu’à la fin de la saison.