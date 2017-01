Pour un comportement violent envers Darren Fletcher lors de la rencontre entre Sunderland et WBA, Papy Djilobodji avait été épinglé par la Fédération Anglaise qui avait ouvert une enquête. La FA a livré le résultat de cette dernière et la sentence est sans appel envers l’ancien défenseur du FC Nantes.

Le roc défensif sénégalais, titulaire indiscutable de l’arrière garde des Black Cats, a écopé de quatre matches de suspension. S’il avait nié les accusations de violence portées contre lui, une vidéo atteste du contraire. La sanction de 4 matches prend effet immédiatement pour Djilobodji qui ne devrait pas revoir les vertes pelouses de Premier League avant le mois de mars.

Sunderland defender Papy Djilobodji to serve four-match ban after violent conduct charge was found proven : https://t.co/iTTKi1QlyL

