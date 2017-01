Après les arrivées de Lo Celso et de Julian Draxler, le mercato du PSG est déjà bien entamé. En conférence de presse ce mardi en Tunisie, Unai Emery a parlé de la suite du mois de janvier pour son équipe. Il a déclaré que Jesé était probablement sur le départ et que d’autres arrivées étaient possibles.

« Aujourd’hui, nous sommes contents. On va d’abord travailler pour le match de demain et de samedi avec les joueurs que nous avons. On en a discuté. Jesé a besoin de jouer pour la confiance et le rythme. C’est une possibilité qu’il parte. On va voir comment est l’équipe. On va voir pour améliorer l’équipe, on va en parler. »