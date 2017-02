Après la petite polémique qui a enflé sur les réseaux sociaux entre Blaise Matuidi et Julian Draxler, les joueurs ont voulu faire savoir qu’il n’y avait aucune animosité entre eux. Le premier à s’expliquer était le Français via un tweet hier.

Et l’Allemand a lui aussi réagi, via son compte Instagram. Il pose avec Matuidi et écrit ce commentaire : « vous avez un problème avec nous ? ». Affaire terminée.