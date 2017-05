Le Real Madrid est tout proche de soulever à nouveau le trophée de la Liga. Dimanche soir, un match nul face à Malaga suffirait aux Merengues, qui n’ont plus gagné ce titre depuis la saison 2011/2012. En conférence de presse, Zidane s’est exprimé à ce sujet.

« Nous connaissons la difficulté que représente une Liga, c’est très difficile, ce sont 38 journées. Tu dois prouver chaque jour que tu veux la gagner, nous avons beaucoup travaillé, nous méritons, nous sommes premiers et il faut terminer comme ça. Ce sera le match le plus compliqué, nous avons eu des difficultés face à Séville et au Celta, mais si on reste concentrés nous pouvons obtenir de belles choses », a confié le Français.