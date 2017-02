Absent des terrains depuis la fin novembre, Gareth Bale a effectué un retour gagnant avec le Real Madrid. Entré en jeu à vingt minutes du terme, le Gallois a marqué le dernier but de son équipe lors de cette victoire 2-0 contre l’Espanyol Barcelone. En conférence de presse d’après match, Zinédine Zidane s’est enflammé pour son joueur, qui selon lui, à quelque chose en plus des autres.

« Gareth, c’est Gareth. Il n’y a qu’un seul Gareth, même si nous avons d’autres joueurs qui font bien les choses également. Nous sommes heureux de voir Gareth de retour. C’est un joueur spécial, différent des autres. C’est vrai qu’on n’a pas l’impression que ça fait trois mois qu’il est blessé. C’est une qualité qu’il a plus que les autres : il est puissant, il arrive à faire la différence sur un coup de rein. C’est un joueur spécial. On est content de pouvoir retrouver les trois de devant parce qu’on sait ce qu’ils peuvent apporter à l’équipe. Et les autres aussi. »