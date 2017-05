Une page va se tourner au Stade Rennais. Après six ans de bons et loyaux services, le gardien Benoît Costil va quitter les Rouge-et-Noir. Libre de tout contrat, l’international tricolore (1 sélection) a confirmé dans une interview accordée à son club qu’il avait annoncé la nouvelle à ses dirigeants.

« J’étais dans une situation de fin de contrat et j’ai annoncé il y a peu de temps au Président que je quitterai le club à l’issue de la saison. Ça me fait quelque chose forcément. Ce ne sont pas des décisions que l’on prend facilement. J’ai défendu fièrement les couleurs du club. J’ai connu beaucoup de choses, pas toujours faciles mais c’est dans ces moments que l’on s’attache encore plus au club. Le Président a eu une bonne réaction et ça m’a soulagé », a-t-il déclaré dans des propos relayés par le site officiel du club breton.