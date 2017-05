Lors de cette 37e journée de Serie A, la Roma a réalisé une belle opération en s’imposant largement au Chievo Verone 5-3. Cette victoire lui permet de prendre provisoirement 4 points d’avance sur Naples, qui joue ce soir face à la Fiorentina.

Malgré les buts de Castro (15e) et d’Inglese (37e, 86e), la Louve a pris facilement les commandes par des doublés de El Shaarawy (28e, 58e) et Salah (42e, 77e), et un dernier but signé Dzeko (83e).

