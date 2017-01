A 34 ans, Dario Srna pensait profiter des difficultés d’Aleix Vidal en Catalogne pour atterrir au FC Barcelone cet hiver. Mais depuis plusieurs semaines, le latéral croate du Shakhtar Donetsk voit son avenir blaugrana s’assombrir.

Selon Mundo Deportivo, l’offre du Barça aurait été revue à la baisse. Et malgré le forcing d’Ivan Rakitic qui ferait tout pour convaincre les Blaugranas d’engager son compatriote, Srna aurait de plus en plus de doutes concernant les réelles intentions catalanes.