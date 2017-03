Anthony Vanden Borre n’est jamais là où on l’attend ! Cet hiver, le Belge a mis un terme à son prêt à Montpellier. Puis quelques semaines plus tard, il a résilié son contrat avec Anderlecht. Ce jeudi matin, on a finalement appris que le joueur âgé de 29 ans, qui pensait un temps mettre un terme à sa carrière, a finalement signé au Tout Puissant Mazembe.

Un choix surprenant que le principal intéressé a expliqué. Ses propos sont relayés par La Dernière Heure : « J’en avais marre du foot européen, mais pas marre du foot. Je ne vais pas là-bas pour dormir, j’y vais avec cœur, pour donner le meilleur de moi-même (...) Le championnat congolais n’a rien à envier au championnat chinois. Le TP Mazembe est un plus grand club que certains clubs chinois ».