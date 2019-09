Le talent n’a pas d’âge et le football ne cesse de le prouver chaque semaine. Après l’émergence d’un Kylian Mbappé depuis trois ans et celle plus récente d’Eduardo Camavinga avec Rennes et Ansu Fati au FC Barcelone, tout va décidément plus vite dans le football moderne. Et ce n’est pas Youssoufa Moukoko qui va dire le contraire. Le cas de ce jeune attaquant allemano-camerounais est encore plus précoce que tout ce que le football a déjà connu. Formé à Sankt-Pauli, il a rejoint Borussia Dortmund en 2016 à l’âge de 11 ans.

Depuis son arrivée au BvB, cet attaquant gaucher, pas vraiment grand mais très rapide, est aussi un excellent dribbleur. Précis devant le but adverse, il pulvérise les records les uns après les autres si bien qu’il est déjà considéré comme l’un des plus grands espoirs de toute l’histoire de l’Allemagne. À 13 ans, il a battu le record de buts de toute l’histoire du championnat U17 de Bundesliga avec 50 réalisations. Surclassé encore avec les U19 depuis le début de la saison, il est reparti sur les mêmes bases puisqu’il a déjà marqué 13 buts en 6 matches de championnat. Une sacrée performance puisqu’au classement des buteurs, le second est seulement à 4 buts...

Youssoufa Moukoko devient le plus jeune joueur à être aligné en Youth League

Précoce en Allemagne, Moukoko l’est aussi sur la scène continentale puisqu’il est devenu cette semaine face au FC Barcelone le joueur le plus jeune de l’histoire à être aligné en Youth League, dépassant notamment un certain Ansu Fati, qui brille aujourd’hui en pro avec le Barça. Loin d’être ridicule face aux jeunes du club catalan qui avaient entre deux et trois ans de plus que lui, le jeune attaquant du BvB a été l’un des meilleurs joueurs sur le terrain et a même marqué mais son but a été refusé pour une position de hors jeu évidente. Décidément insatiable, le jeune prodige de 14 ans (il fêtera ses 15 ans au moins de novembre) a remis ça dimanche face au Bayer Leverkusen U19 en marquant un nouveau triplé retentissant dont un superbe coup franc. De Die Welt à Sport Bild, les médias allemands ne cessent de s’enthousiasmer devant la précocité du joueur, qui reste sur 103 buts inscrits en 64 matches disputés en match officiel avec les jeunes de Dortmund sur les trois dernières saisons.

Dès lors, une question commence à se poser en Allemagne : jusqu’où peut aller Youssoufa Moukoko ? Car si le talent du natif de Yaoundé ne souffre d’aucune contestation, de nombreuses voix, y compris au BvB prennent position pour protéger le jeune joueur afin de ne pas le griller. Il faut savoir qu’après des débuts réussis avec l’équipe d’Allemagne U16 en 2017 (3 buts - 4 matches), le Borussia Dortmund, qui lui a fait signer un contrat jusqu’en 2022, a demandé à la fédération allemande de ne plus le sélectionner en équipe nationale pour favoriser sa progression. La DFB s’est exécutée, mais, selon divers médias allemands, Youssoufa Moukoko devrait rapidement de nouveau être appelé. Pour ce qui est des débuts en pro, il faudra attendre encore 14 mois et plus précisément le 20 novembre 2020, date de son 16e anniversaire comme le stipulent les règles en vigueur en Allemagne qui interdisent à tout joueur de moins de 16 ans d’évoluer chez les pros.

