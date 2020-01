C’est le jour qu’attendent tous les fans monégasques, et les suiveurs du football français en général. L’arrivée de Robert Monaco sur le Rocher a généré beaucoup d’espoir et beaucoup d’attentes, mais surtout, de la curiosité. Celui qu’on a seulement vu pendant quelques rencontres à la tête de la Roja a une expérience de coach limitée, mais un sacré CV, avec des expériences à la Roma et au FC Barcelone en tant qu’adjoint de Luis Enrique, et donc une vision du jeu assez similaire à celui qui a repris sa place de sélectionneur ibérique.

« Les systèmes ne sont pas importants. Ce qui l’est, c’est le style. L’occupation des espaces pour exploiter au mieux les qualités individuelles des joueurs. Je n’ai pas d’obsession pour le 4-4-2. Je vais adapter mon jeu aux caractéristiques individuelles des joueurs », confiait-il lors de sa présentation quand il avait été interrogé sur la philosophie de jeu qu’il souhaitait appliquer au club de la Principauté. Et on aura l’occasion de voir tout cela à l’oeuvre pour la première fois dès 15h face à Reims, à l’occasion des 32e de finale de la Coupe de France.

Moreno devrait opter pour un 4-3-3

Contrairement à beaucoup de leurs homologues de Ligue 1, les Monégasques ont ainsi écopé d’un gros poisson en Coupe. Une entrée en matière musclée pour le tacticien espagnol donc, qui devrait nous permettre d’y voir un peu plus clair. Tout porte à croire que l’ancien sélectionneur national espagnol va miser sur un 4-3-3. Lecomte sera présent dans les cages, épaulé par une arrière-garde composée d’Henrichs, Glik, Maripan et Zagre. On rappelle qu’il ne pourra pas compter sur Ruben Aguilar, suspendu.

Au milieu, il devrait donner les clés du jeu à son compatriote Cesc Fabregas. Le joueur formé au FC Barcelone sera entouré de Tiémoué Bakayoko et Aleksandr Golovin. Vous l’aurez compris, Robert Moreno va sortir l’artillerie lourde, et devant, Ben Yedder sera présent en pointe, avec les flèches Keita Baldé et Gelson Martins sur les flancs. Une nouvelle ère démarre à Monaco !