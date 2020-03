A l’occasion de la dernière demi-finale de la Coupe de France, l’AS Saint-Etienne défiait le Stade Rennais à Geoffroy-Guichard. Au tour précédent, les Verts avaient éliminé Epinal (2-1) à Marcel-Picot. De son côté, Rennes sortait Belfort sans trembler (3-0). Pour cette affiche dans le Chaudron, Claude Puel alignait un 4-3-3 avec le trio Honorat, Diony, Bouanga en pointe. Julien Stéphan optait pour un 4-4-2 avec le duo Niang, Del Castillo en attaque. Il fallait attendre la sixième minute pour entrevoir la première occasion du match. Sur un ballon mal renvoyé par la défense stéphanoise, le cuir revenait sur Del Castillo dont la frappe était bien captée par Moulin (8e).

Les Stéphanois réagissaient au quart d’heure de jeu avec Kolodziejczak qui alertait Diony dont la frappe ne trouvait pas le cadre (15e). En confiance après cette occasion, l’ASSE manquait de peu l’ouverture du score. Honorat alertait Diony dont la déviation trouvait Cabaye dans la surface. Le milieu stéphanois voyait son piqué sauvé par Da Silva (18e). Dans le dur après une bonne entame, les hommes de Stéphan tentaient de reprendre du poil de la bête. Sur la droite, Raphinha décalait Nzonzi à l’entrée de la surface dont la frappe enveloppée n’inquiétait pas Moulin (26e). Cinq minutes plus tard, le Stade Rennais obtenait un penalty pour une faute de Saliba sur Raphinha dans la surface.

Boudebouz délivre Geoffroy-Guichard

Mbaye Niang ne tremblait pas et frappait en force pour tromper Moulin (0-1, 33e). Juste avant la pause, Saint-Etienne perdait sur blessure Cabaye, remplacé par Diousse (39e). Loin d’être résignés, les Verts égalisaient deux minutes plus tard. Sur la gauche, Diony centrait pour Kolodziejczak dont la tête surprenait Mendy (1-1, 43e). Au retour des vestiaires, les Verts se faisaient une grosse frayeur. Sur la droite, Raphinha centrait pour Niang mais Moulin s’interposait. Le ballon revenait sur Debuchy qui manquait de tromper son propre gardien (51e).

Par la suite, les débats s’équilibraient et les deux équipes peinaient à se créer des occasions. Le match s’emballait dans les dernières minutes. Debuchy à la réception d’un centre de Camara, butait sur Mendy et Abi voyait sa tentative contrée par Traoré (90+1). Quelques secondes plus tard, les Verts doublaient la mise. Saliba alertait à l’entrée de la surface Boudebouz dont la frappe ne laissait aucune chance à Mendy (2-1, 90+4). Grâce à ce succès dans les ultimes secondes, l’AS Saint-Etienne se qualifiait pour la finale de la Coupe de France et rejoignait le PSG.

