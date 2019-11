La semaine dernière, la Coupe de France se retrouvait sur le devant de la scène en pleine trêve internationale avec son septième tour, et donc l’entrée en lice des formations de Ligue 2. Un tour qui a laissé beaucoup de traces puisque huit formations de la deuxième division française sont passées à la trappe : Guingamp, Châteauroux, l’AC Ajaccio, Sochaux, l’ESTAC, Clermont, Grenoble et enfin Le Havre. Ces clubs ne verront donc pas le huitième tour de la Coupe de France, à l’inverse des douze autres clubs de L2, qui sont tous passés.

Un huitième tour où le nouveau petit poucet, Hombourg-Haut, pensionnaire de Régional 3, tentera de poursuivre son rêve éveillé. Quatre formations de Régional 2 essayeront elles aussi de s’imposer une nouvelle fois : Chilly, Cournon, Côte Chaude et enfin Nanterre. Et justement, toutes les équipes viennent d’être fixées puisque le tirage au sort de ce nouveau tour a eu lieu en ce mercredi après-midi au Stade de France. Le petit poucet, présent dans le groupe A, a rapidement connu son prochain adversaire. Et ça sera un gros poisson, à savoir l’AJ Auxerre (L2) !

Dans le groupe D, on notera la belle affiche entre les Herbiers, finaliste en 2018 face au Paris Saint-Germain, et Le Mans FC, promu cette année en Ligue 2. D’ailleurs, l’actuel leader de ce championnat, le RC Lens, se rendra en Normandie pour y défier le FC Dieppe, équipe de National 3. Le club breton du FC Lorient, lui, sera aussi opposé à une équipe de National 3. Les Merlus affronteront en effet le vainqueur du match Dinan Léhon FC (N3)/Stade Pontivyen (N3), qui avait été reporté. Rendez-vous désormais le samedi 7 et dimanche 8 décembre 2019 pour vivre l’ensemble de ces rencontres !

Le tirage au sort du huitième tour :

Groupe A

US Vandoeuvre (R1) - Red Star FC (N1)

AS Pierrots Vauban (N3) - AS Nancy-Lorraine (L2)

US Raon L’Etape (N3) - CA Boulay (R1)

Hombourg Haut SSEP (R3) - AJ Auxerre (L2)

FC Mulhouse (N2) - SA Epinal (N2)

FC 4 Rivières 70 (R1) - Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 (N1)

FC Montceau Bourgogne (N3) - Racing Besançon (N3)

Groupe B

Etoile FC Fréjus Saint-Raphaël (N2) - Olympique D’Alès En Cevennes (N3)

FC Limonest (N3) - FC Villefranche Beaujolais (N1)

RC Grasse (N2) - Athlético Marseille (N3)

ES Chilly (R2) - AS Fabreguoise (N3)

Côte Chaude SP. Saint-Etienne (R2) - Le Puy Foot 43 Auvergne (N1)

Olympique de Valence (R1)/Thonon Evian GGFC (R1) - Paris FC (L2)

Annecy FC (N2) - FC Chambly Oise (L2)

Groupe C

Angoulême Charente FC (N2) - US Sanfloraine (N3)

Bergerac Périgord FC (N2) - Trélissac FC (N2)

Stade Poitevin FC (N3) - Rodez Aveyron Football (L2)

Aviron Bayonnais (N3) - Vendée Fontenay Foot (N3)

Marssac sur Tarn (R1) - Pau FC (N1)

FC Challans 85 (N3) - US Colomiers (N2)

FC Cournon (R2) - Chamois Niortais FC (L2)

Groupe D

Vendée Les Herbiers Foot (N2) - Le Mans FC (L2)

Tours FC (N3) - Club Franciscain (Martinique)

FC Sablé-sur-Sarthe (N3) - US Concarneau (N1)

Les Voltigeurs Castelbriantais (N3) - Stade Briochin (N2)

FC Guichen (N3) - SC Le Rheu (R1)

Stade Plabennecois (N3) - US Granville (N2)

Dinan Léhon FC (N3)/Stade Pontivyen (N3) - FC Lorient (L2)

Groupe E

FC Rouen (N2) - US Orléans (L2)

ESA Linas Montlhéry (R1) - Evreux FC 27 (N3)

AS Montlouis (N3)/AF Virois (N3) - Versailles FC 78 (N3)

AJ Saint-Georges (Guyane) - St Pryvé St Hilaire FC (N2)

ESM Gonfreville L’Orcher (N3) - US Créteil Lusitanos (N1)

C’Chartres Football (N2) - SM Caen (L2)

ES Nanterre (R2) - FC Bastia-Borgo (N1)

Groupe F

FC Dieppe (N3) - RC Lens (L2)

AS Prix Les Mezières (N3) - Quevilly Rouen Métropole (N1)

US Tourquennoise (R1) - Valenciennes FC (L2)

USM Senlis (R1) - Stade Portelois (N3)

Olympique St Quentin (N2) - O. Grande-Synthe (N3)

EF Reims Ste Anne (R1) - USL Dunkerque (N1)

Croix Football Iris (N2) - Ste Geneviève Sports (N2)/Entente SSG (N2)

Le tirage au sort outre-Mer effectué mardi :

Jeunesse Evolution FC (Guadeloupe) - ASM Belfort FC (N2)

JS Saint Pierroise (Réunion) - ES Thaon (N3)

Les divisions : L2 -> Domino’s Ligue 2 ; N1 -> National 1 ; N2 -> National 2 ; N3 -> National 3 ; R1 -> Régional 1 ; R2 -> Régional 2 ; R3 -> Régional 3