Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain a fait parler la poudre. Opposés à l’AS Saint-Étienne, au Parc des Princes, pour le compte des quarts de finale de la Coupe de la Ligue, les Parisiens n’ont pas fait dans la demi-mesure et se sont qualifiés pour le tour suivant en atomisant de pauvres Verts qui n’ont rien pu faire (6-1). Les quatre de devant se sont régalés, notamment Kylian Mbappé (deux passes décisives et un but) et Mauro Icardi (trois buts et une passe décisive).

Alors, même si on n’attend pas grand-chose des zones mixtes du Paris SG, on se disait qu’on aurait peut-être des petites surprises et cela a été le cas ! Marco Verratti s’est présenté devant les journalistes tout comme Mauro Icardi et le ballon du match. Mais c’est Kylian Mbappé qui est vite arrivé devant nos micros, tout sourire et souhaitant bonne année à tout le monde, juste après l’Argentin. Au menu, toute sorte de choses, mais évidemment sa prolongation de contrat.

La question ne lui a pas forcément plu

Son bail actuel s’étend jusqu’au 30 juin 2022 et on imagine bien que le Paris SG travaille déjà sur un nouveau contrat, la priorité est même de renégocier celui du Français plutôt que celui de Neymar, enfin dans un premier temps. « Je suis prêt pour l’instant à jouer au foot. On est en janvier et c’est le départ du sprint final, là où le titre se joue. Je pense que ce n’est pas le moment de faire de vagues », a commencé par expliquer Mbappé.

Mais l’international français ne s’est pas arrêté en si bon chemin. « Le club est clame et serein, tout le monde marche dans la même direction. Parler de choses qui sont extérieures au terrain, ce n’est pas très réaliste et pas très bénéfique pour l’équipe », a-t-il conclu avant de quitter la zone mixte. Une question qui ne lui a pas forcément plu puisqu’il s’était déjà évadé, quelques minutes avant d’un autre pool de journaliste suite à cette question alors qu’il n’y en avait eu que deux juste avant. Quoi qu’il en soit, les supporters parisiens peuvent être rassurés, leurs joueurs sont focus uniquement sur les objectifs du club cette saison.