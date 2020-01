L’OL a dû attendre les tirs au but face au LOSC pour valider sa place en finale de la Coupe de la Ligue BKT. Le club rhodanien va pouvoir découvrir son adversaire ce soir lors de la deuxième demi-finale de la compétition, qui oppose Reims au PSG. Le club champenois a de nouveau la chance de recevoir, comme cela a été le cas lors des trois tours précédents, face à Bourg-Peronnas, Montpellier puis Strasbourg, le tenant du titre éliminé aux tirs au but.

L’entraîneur David Guion ne pourras toujours pas compter sur Zeneli, en phase de reprise, ni Cafaro, blessé, mais il alignera une équipe compétitive, avec notamment son gardien serbe Rajkovic, déterminant cette saison. Devant lui, on retrouvera la charnière Disasi-Abdelhamid, avec Konan à gauche et Foket à droite, soit la meilleure défense de Ligue 1 cette saison, avec 13 buts encaissés. Au milieu, le duo Romao-Chavalerin sera à la récupération. Doumbia, Dingomé et Kamara seront chargés de pourvoir Dia en attaque.

Retour de Neymar et Mbappé

Côté parisien maintenant, le 4-4-2 des dernières semaines devrait à nouveau être de sortie. Tout comme Sergio Rico, préposé aux coupes nationales, dans les buts. Devant lui, Marquinhos et Kimpembe devraient être associés, Thiago Silva n’étant pas dans le groupe. Diallo devrait dépanner à gauche et Meunier retrouvera le flanc droit. Au milieu, le jeune Tanguy Kouassi va être aligné aux côtés de Marco Verratti (ou Leandro Paredes).

Ménagés contre Lorient dimanche, Neymar et Mbappé devraient retrouver le onze de départ. Pour les accompagner, Pablo Sarabia et Julian Draxler devraient être de nouveau titularisés, après la rencontre de Coupe de France. Reste à savoir lequel des deux se positionnera dans l’axe pour accompagner Mbappé. Le coup d’envoi est prévu à 21h (match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato).