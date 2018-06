Après le cataclysme causé par la lourde défaite concédée par l’Argentine face à la Croatie (0-3), le Nigéria et l’Islande visaient leur première victoire dans ce Mondial. Pour l’Islande, il s’agissait de confirmer les bonnes dispositions entrevues face à l’Argentine (1-1). De son côté, le Nigéria devait absolument relever la tête après sa défaite face à la Croatie (0-2). À cette occasion, Gernot Rohr optait pour un 4-2-3-1 avec Iheanacho en pointe. Côté islandais, Heimir Hallgrimsson s’appuyait sur un 4-4-2 et effectuait deux petites retouches avec les titularisations de Jon Dadi Bodvarsson et Rurik Gislason. Dès les premières minutes, l’Islande mettait la pression sur les buts nigérians. Sur coup-franc, Sigurdsson enroulait bien son ballon et obligeait Uzoho à dévier en corner(3e).

Le milieu d’Everton se procurait une nouvelle opportunité deux minutes plus tard. Suite à un long ballon, Bodvarsson remettait de la tête pour Finnbogasson qui décalait Sigurdsson dont la frappe enroulée n’inquiétait pas Uzoho. Après ces deux occasions concédées, le Nigeria s’installait dans le camp islandais sans pour autant se montrer dangereux. Les débats s’équilibraient et il fallait attendre la 34e minute pour voir à nouveau l’Islande s’approcher des buts nigérians. Sur un ballon mal renvoyé par Moses, Finnbogasson de la tête décalait Bjarnasson seul devant Uzoho, mais sa volée s’envolait dans les travées de la Volgograd Arena. Juste avant la pause, l’Islande manquait l’ouverture du score. Sur un superbe coup-franc distillé par Sigurdsson, Finnbogasson seul devant Uzoho déviait le ballon de la hanche et ne cadrait pas (45e).

Le festival Musa

Au retour des vestiaires, le Nigéria cadrait sa première frappe de la rencontre. À peine entré en jeu, Etebo à l’entrée de la surface décochait une belle frappe bien captée par Halldorsson (46e). Les Super Eagles ouvraient le score sur une contre-attaque éclaire. Moses filait côté droit et distillait un excellent centre pour Musa qui ajustait de près Halldorsson (1-0, 49e). Les hommes de Gernot Rohr manquaient d’asséner le coup de grâce sur une superbe frappe de Ndidi détournée miraculeusement en corner par Halldorsson (57e). Galvanisée par son but, la sélection nigériane contrôlait les opérations. Victor Moses sur la droite de la surface décochait une lourde frappe qui passait juste au-dessus (66e).

Quelques minutes plus tard, Iheanacho sur corner trouvait la tête de Balogun qui filait juste au-dessus de la transversale (72e). Les Super Eagles assénaient le coup de grâce. Sur un long ballon, Musa côté gauche disposait de la défense islandaise avant de repiquer au centre, de dribbler Halldorsson et pousser le cuir au fond des filets (2-0, 75e). Alors que le Nigéria semblait bien gérer la rencontre, Gylfi Sigurdsson s’arrachait dans la surface pour récupérer un ballon qui traînait et obtenait un penalty. Le joueur des Toffees voulait se faire justice lui-même mais voyait sa frappe s’envoler dans les nuages (83e). Grâce à ce précieux succès, le Nigéria pouvait rêver des huitièmes de finale, et s’installait à la deuxième place du groupe D.