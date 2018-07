Alors que six équipes sont toujours en lice - la Belgique et la France, premiers demi-finalistes, puis la Croatie, la Russie, l’Angleterre et la Suède - force est de constater que cette Coupe du Monde 2018 ressemble plus à un Euro qu’à un Mondial ! Et les Three Lions comptent bien aller au bout, cette fois, et ça passera avant tout par une victoire face à une solide équipe suédoise, qui a déjà posé de sacrés problèmes à l’Allemagne et au Mexique au cours de cette compétition. L’après Zlatan Ibrahimovic semble donc très bien se passer pour les Jaune et Bleu...

Et pour mettre à mal l’Angleterre, Janne Andersson devrait s’appuyer sur la même équipe qui lui a pour l’instant porté totale satisfaction, à l’exception de Lustig, suspendu. Olsen sera donc bien présent dans les cages, et la ligne de quatre devant lui sera donc composée d’Augustinsson et Krafth sur les côtés et de Granqvist et Lindelof sans l’axe de la défense. Au milieu, on retrouvera ce sympathique duo Ekdal-Marsson, avec Forsberg et Claesson sur les côtés, pendant que Berg et Toivonen seront chargés de faire trembler les filets britanniques.

Du côté des Three Lions, Jordan Pickford sera le gardien des cages. La défense à trois sera encore gardée par Walker, Stones et Maguire, comme c’est le cas depuis le début, alors que Rose et Trippier seront chargés d’animer les flancs. Au milieu, Henderson devra faire régner l’ordre, épaulé par Jesse Lingard et Dele Alli. Aux avant-postes, Raheem Sterling et le redoutable Harry Kane auront la responsabilité d’inscrire les buts anglais. Début des hostilités à 16h !