Ryan Gravenberch marche dans les pas de Clarence Seedorf. Entré en jeu à 16 ans et 130 jours lors du Klassieker face au PSV Eindhoven (défaite 3-0), il est devenu le plus jeune joueur à porter le maillot de l’Ajax Amsterdam. Une entrée remarquée qui lui a permis de battre le record de précocité de son illustre aîné. Si la route est encore longue pour atteindre le niveau du quadruple vainqueur de la Ligue des Champions, le jeune milieu de terrain est bien décidé à s’affirmer. Pourtant les ressemblances sont déjà nombreuses. Outre leurs origines surinamiennes, leurs profils sont identiques et cette précocité impressionne. Les deux disposent également d’un fort leadership.

C’est avec ce modèle dans un coin de la tête que Ryan Gravenberch s’apprête à écrire son destin. Lance dans le football dès son plus jeune âge, il fait ses débuts avec l’AVV Zeeburgia. Club partenaire de l’Ajax Amsterdam, il est surnommé "le fournisseur royal" et a permis à Kenny Tete, Timothy Fosu-Mensah ou encore Oussama Tannane de faire leurs premiers pas sur un terrain de football. Très vite, il impressionne et l’Ajax Amsterdam décide de lui faire confiance à l’âge de 8 ans. Avec les équipes jeunes des Lanciers, il fait rapidement forte impression et grimpe les échelons à grande vitesse.

Déjà Champion d’Europe

Il va même assurer le capitanat tout en étant à chaque fois surclassé. Preuve d’un caractère affirmé et d’une grande maturité. La saison dernière, il rentre dans l’histoire de l’UEFA Youth League en marquant contre Hammarby (4-0) à 15 ans et 133 jours. Cela lui a permis de devenir le plus jeune buteur de l’histoire de la compétition. Important dans le parcours des Lanciers dans la compétition, il a néanmoins dû s’incliner avec les siens face au PSG en barrages. Il gagne également la Future Cup avec les jeunes de l’Ajax où il est élu meilleur joueur de la compétition, mais surtout l’Euro U17. Membre important des Oranjes, Ryan Gravenberch est titulaire en finale face à l’Italie (2-2 ; 4-1 aux tirs au but).

Ses prestations ne cessent d’éblouir et à seulement 16 ans, l’Ajax Amsterdam lui fait signer son premier contrat professionnel. S’il ne prend pas part aux premières journées de cette saison, il fait partie du groupe d’Erik Ten Haag pour affronter le PSV Eindhoven le 23 septembre dernier. Son entrée en jeu à la place de David Neres lui a permis de découvrir le rythme et l’intensité du niveau professionnel : « J’étais vraiment enthousiasmé par les débuts malgré le résultat. Je suis le plus jeune débutant de l’histoire de l’Ajax. Quelque chose dont je suis vraiment fier , ce record existait depuis plus de 20 ans » a-t-il expliqué au site web de l’Ajax.

Une progression impressionnante

Conscient de l’opportunité dont il a bénéficié et de son talent précoce, Ryan Gravenberch n’est pas impressionné : « En fait, ce n’est pas normal à mon âge de jouer avec les personnes âgées, mais je ne me soucie pas de l’âge qu’ils ont. J’essaie de jouer de mon mieux. Si on est bon, peu importe l’âge. » Directement titulaire trois jours plus tard en Coupe des Pays-Bas, le milieu relayeur a inscrit son tout premier but en tant que professionnel lors de la large victoire de l’Ajax contre Te Werve (7-0). De nouveau dans le groupe face au Fortuna Sittard (2-0 pour les Amstellodamois), il s’est déjà forgé une place et lorgne déjà sur un rôle plus important.

Ambitieux, il souhaite s’inspirer des plus grands pour atteindre les sommets : « Je suis une sorte de serpent. Grand, fin, je peux me glisser partout. Je peux apprendre de Paul Pogba, lui aussi c’est un peu un serpent. En plus de ça j’aime regarder Andrés Iniesta et Frenkie De Jong. Je crois que ce sont de bons footballeurs. » Déjà une sensation, Ryan Gravenberch emmène derrière lui un autre jeune espoir. Attaquant de l’équipe U17 de l’Ajax, Naci Unuvar a marqué son premier but en UEFA Youth League à 15 ans et 98 jours. Il a ainsi battu le record de Ryan Gravenberch (avant que le Lyonnais Rayan Cherki (15 ans et 33 jours) fasse mieux quelques heures après). La jeunesse de l’Ajax se porte bien et Ryan Gravenberch en est l’un des symboles.