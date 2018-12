Finalement, heureusement que l’Orange Vélodrome était désert. Car les 9 000 spectateurs présents ont assisté au spectacle indigent d’une équipe qui n’en est plus vraiment une. Hier soir, l’Olympique de Marseille s’est couvert de ridicule avec une nouvelle défaite à domicile en Ligue Europa, face à la modeste formation chypriote de l’Apollon Limassol qui, comble du ridicule, avait envoyé une équipe quasi-bis sur la Canebière. Déjà éliminé, l’OM n’avait rien à perdre, mais pouvait gagner quelques motifs de satisfaction. Il n’en a rien été et on peut imaginer que le moral se situe bien bas, au fond des chaussettes.

Si Rudi Garcia s’est encore réfugié derrière les erreurs d’arbitrage, les journaux français n’ont pas manqué de pointer du doigt les nombreuses carences marseillaises. Ainsi, La Provence titre sur les « starlettes ridicules. (…) Les guerriers adulés du printemps sont devenus les divas insupportables de l’automne ». Les notes des joueurs vont de 1, pour Boubacar Kamara, noté malgré son expulsion dès la 8e minute de jeu, à 4, pour Maxime Lopez. « L’équipe de Rudi Garcia a encore été désespérante. Une honte », écrit le quotidien provençal.

Les joueurs en prennent pour leur grade

Les tacles sont tout aussi tranchants dans les colonnes de L’Équipe, qui n’épargne pas les tauliers prétendus de l’équipe phocéenne. « Payet, Strootman, Luiz Gustavo ont démissionné, abattus, ratant des gestes simples, maudissant le ciel et pressant l’arbitre comme s’il était l’unique garant de leur débâcle, la onzième, déjà, d’une saison épuisante moralement », peut-on ainsi lire. La recrue défense Duje Caleta-Car en prend aussi pour son grade, étant qualifié de « bus croate qui arrive rarement à l’heure ».

Le site Le Phocéen adresse de son côté « un message aux joueurs de l’Olympique de Marseille » pour leur rappeler que, même si Rudi Garcia ou Jacques-Henri Eyraud concentrent l’essentiel de la colère des supporters, ils restent les principaux responsables des mauvais résultats actuels et de la campagne désastreuse en Ligue Europa. Quelques mois seulement après avoir fait vibrer tout un peuple en atteignant la finale de la même compétition. Tout va toujours très vite dans le football.