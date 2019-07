Il y a quatre jours, EA Sports dévoilait sa jaquette pour FIFA20 avec Eden Hazard et Virgil van Dijk. Son rival de toujours, Konami, vient à son tour de dévoiler les joueurs qui seront présents sur la jaquette de PES 2020.

Pro Evolution Soccer, a choisi de laisser place à quatre joueurs sur sa nouvelle jaquette. Si la présence de Lionel Messi et de Miralem Pjanic était attendue, celles de Serge Gnabry et surtout de Scott McTominay vont en surprendre plus d’un. Pour Konami, il s’agit surtout de mettre en valeur Manchester United, le Bayern Munich, le FC Barcelone et la Juventus Turin qui ont tous signé un partenariat officiel avec la marque japonaise. Pour rappel, PES2020 sortira le 10 septembre prochain.

BOOM ! Les images officielles des jaquettes à venir avec la sortie de #eFootballPES2020 le 10 septembre prochain ! pic.twitter.com/FdLYiIRvKV — KONAMI FRANCE (@KONAMIFR) July 30, 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10