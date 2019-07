Les amateurs du jeu FIFA sont dans l’attente. Dans quelques semaines, le nouvel opus de la simulation de football pour consoles de jeux sortira, le 27 septembre exactement. En attendant la démo pour commencer à prendre en main le jeu, EA Sports a dévoilé ce vendredi les nouvelles jaquettes pour FIFA 20. Et après Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Neymar et enfin Paulo Dybala, à l’honneur la saison passée, le développeur a décidé de mettre en avant un joueur de Liga et un de Premier League.

Pour l’édition standard, EA Sports a choisi Eden Hazard. L’ancien joueur de Chelsea, transféré cet été au Real Madrid, prend donc la pose avec sa nouvelle tunique blanche. Concernant l’édition Champions, Virgil van Dijk a été choisi. Le défenseur de Liverpool, élu meilleur joueur de Premier League pour l’exercice 2018-2019, s’affiche donc avec le maillot domicile des Reds. En revanche, pour les amateurs de l’édition ultime, il va encore falloir patienter pour découvrir la jaquette.

