Il n’a pas encore 18 ans mais Abdul Faissal Tapsoba affiche déjà une certaine maturité. L’attaquant de l’ASEC Abidjan est en grande forme cette saison. Après avoir marqué six buts en championnat, en plus de ses quatre passes décisives, deux en coupe et deux en Ligue des Champions, c’est tout naturellement que la Ligue 1 s’intéresse à lui.

D’après les informations de France Football, le Burkinabé est suivi par Toulouse, Strasbourg, Lille, Saint-Etienne mais aussi le RB Salzbourg. Des recruteurs de ces clubs sont même venus l’observer à plusieurs reprises ces dernières semaines. Une source citée par le média affirme que le départ du joueur est déjà acté pour cet été. On devrait donc rapidement le voir à l’oeuvre sur les pelouses de France, sinon d’Europe.