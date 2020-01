En manque de temps de jeu cette saison à l’AC Milan avec seulement huit petits matchs en Serie A, Samu Castillejo pourrait rebondir en Espagne. Selon le quotidien ibérique Sport, le milieu de terrain formé à Malaga et passé par Villarreal serait proche de l’Espanyol Barcelone, où il pourrait être prêté jusqu’à la fin de la saison, sans option d’achat.

Malgré l’intérêt que lui porte également l’Atlético de Madrid, les Pericos sont bien décidés à s’attacher les services du joueur de 24 ans. Pour cause, l’Espanyol doit effacer le pire début de saison de son histoire pour se maintenir dans l’élite du football espagnol. Bon dernier de Liga avec dix points pris en 18 journées, le club catalan est en grand danger et pointe à cinq points du premier non relégable, Majorque.